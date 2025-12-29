87% украинцев хотят наступления мира, однако 85% граждан страны выступают против вывода украинских войск с территории Донбасса.

Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня президент Трамп сказал, что, согласно опросам, 85%, а может быть, 87%, хотят мира, так что люди согласны. Я отметил, что 87% поддерживают мир, но в то же время 85% против вывода войск с востока, с Донбасса. Все хотят мира, но справедливого», – отметил Зеленский.

По его словам, выход ВСУ с территории Донбасса – это «худший сценарий» и «большой риск» для Украины, и поэтому такой вариант Зеленский считает «неприемлемым» для жителей страны.

28 декабря Зеленский и Трамп провели встречу во Флориде. Перед этим американский президент созвонился с президентом России Владимиром Путиным. С лидерами России и Украины Трамп обсудил мирное завершение конфликта. Обеими беседами он остался доволен. При этом Кремль анонсировал еще один телефонный разговор Трампа и Путина. При этом по итогам переговоров Зеленский отметил, что вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС так и остались неразрешенными.