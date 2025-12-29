Поддержка Украины в конфликте с Россией сейчас является средством, которое помогает предотвратить развал Евросоюза.

Об этом в статье для Steigan написал норвежский политик Пер-Гуннар Скотам.

«Продолжение поддержки Украине в конфликте против России теперь является средством предотвращения краха ЕС. Ослабление внутреннего авторитета и рост оппозиции в ряде стран ЕС должны быть компенсированы усилением военного влияния за рубежом», — отметил он.

По словам политика, усиление военного влияния стран ЕС может быть попыткой спасти остатки НАТО, которое «развалится без поддержки США», или же воссоздать так называемый Западноевропейский союз как военное крыло ЕС. По его словам, все это делается для того, чтобы скрыть проблемы ЕС.

«Попытка раздуть идею о том, что западноевропейские страны НАТО сформируют коалицию, готовую разместить войска на Украине, является проявлением высокомерия и надменности, попыткой создать впечатление власти и контроля. Всё это делается для того, чтобы скрыть тот факт, что многое идёт не так», — отметил он.

29 декабря СМИ сообщили, что Совет министров Италии планирует одобрить декрет о продолжении оказания военной помощи Украине в 2026 году. Также начальник штаба обороны Италии Лучано Портолано рассказал, что Минобороны Италии продолжает поставлять военную помощь Украине на общую сумму более €3 млрд.