На Западе сделали печальное признание о Зеленском

Уходящий год стал худшим для Владимира Зеленского за все время его пребывания у власти. Об этом пишет IL Fatto Quotidiano.

Журналисты отметили, что в феврале 2025 года украинский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом и рядом других высокопоставленных лиц.

Переговоры велись на повышенных тонах, закончились скандалом и изгнанием украинской делегации из Овального кабинета.

По мнению авторов статьи, последствия этой встречи ощущались весь год.

«С этого момента события развивались стремительно: замораживание помощи со стороны США, давление с целью согласия на территориальные уступки, новые потери на фронте, коррупционные скандалы», — пояснили обозреватели.

Вместе с тем, уточнили журналисты, самым серьезным ударом для Зеленского стал мирный план, предложенный Вашингтоном осенью текущего года.