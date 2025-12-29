Пока вы не уснули: возвращение Залужного в Киев, Москву могут отключить от интернета

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Раскрыта истинная цель возвращения Залужного в Киев

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный возвращается из Лондона, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах президента. Об этом заявил обозреватель «КП» Александр Гришин.

Ранее Radio NV со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах заявило, что Залужный готовится покинуть пост посла Украины в Великобритании. Он озвучил это желание Владимиру Зеленскому еще несколько недель назад и, предположительно, уже 4-5 января планирует прибыть в Киев.

СМИ: Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

Президент России Владимир Путин переиграл украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом передает The Times.

Издание отмечает, что глава России получил дипломатическое преимущество перед встречей Трампа с Зеленским.

«На этот раз инициатором телефонного разговора был Трамп», — говорится в материале.

Москву могут отключить от интернета

В случае попыток атак на Москву в новогодний период возможно временное ограничение услуг связи. Об этом в комментарии для издания «Абзац» сообщили в Госдуме.

Отключение интернета может происходить в любой день, не имеет значения, новогодняя ночь или нет, отметил источник. При этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов добавил, что подобные меры, если они будут приняты, не приведут к замедлению работы социальных сетей и видеоплатформ.

Зеленский раскрыл, какие два вопроса остались открытыми в 20-пунктном плане

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какие именно пункты еще не согласованы в 20-пунктном мирном плане страны.

Среди них: работа Запорожской АЭС и вопрос территорий.

«Остаются два вопроса. Это — ЗАЭС, как она будет функционировать. И вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе. И поэтому я сказал, что 20-пунктный план готов на 90%», — заявил Зеленский.

Долина отказалась освобождать спорную квартиру

Певица Лариса Долина отказалась освобождать квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье. Как сообщает ТАСС, об этом заявила адвокат Лурье Анастасия Свириденко.

По словам Свириденко, они попросили Долину передать жилье 30 декабря, однако представители народной артистки отказали. Они якобы заявили, что семья знаменитости съедет не ранее 5 января.

Ведущую экономику мира накрыла волна банкротств

С января по ноябрь 2025 года количество корпоративных банкротств в США выросло до максимального за 15 лет значения. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на S&P Global Market Intelligence.

Оказалось, что за 11 месяцев как минимум 717 компаний заявили о несостоятельности. За аналогичный период прошлого года это значение было на 14 процентов меньше. Главными причинами зафиксированной динамики оказались, с одной стороны, высокая инфляция, а с другой — немалые процентные ставки. Еще один негативный фактор — торговая политика действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Глава МИД Эстонии придумал, как заставить Россию «серьезно отнестись к переговорам»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского призвал «усилить давление» на Россию, чтобы заставить ее серьезно относиться к мирным переговорам. Его слова по итогам встречи с главой МИД Украины приводит «Европейская правда».

По его словам, прошедшая 28 декабря встреча показала, что США и Украина прилагают усилия для достижения мира на Украине. Он считает, что Россия единственная якобы не демонстрирует готовности к урегулированию конфликта с Киевом. Министр обвинил Москву в желании «уничтожить суверенитет Украины и перестроить европейскую систему безопасности».

Улетающий 3I/ATLAS испустил две струи

© NASA/ESA/STScI

На новых снимках межзвездной кометы 3I/ATLAS видны две испускаемые ею струи.

Снятые «Хабблом» фото опубликовал гарвардский астрофизик Ави Леб, главный популяризатор 3I/ATLAS, и предложил их возможные объяснения.

Солнечная струя, длина которой в десять раз превышает ее ширину, уже была зафиксирована «Хабблом» 21 июля. Она зародилась вблизи освещенного Солнцем полюса задолго до перигелия, при прохождении его отклонялась слабо. Если предположить, что ориентация оси вращения кометы не менялась, теперь ее «бывший дневной бок», наоборот, направлен в противоположную от светила сторону — туда же, куда и более слабая струя на новых снимках.

Меньшова рассказала о последних минутах жизни Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова простилась со своей матерью, народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом сообщает Пятый канал.

Дочь звезды театра и кино рассказала о последних минутах жизни Веры Валентиновны. Выступая на траурной церемонии, Меньшова вспомнила, как заказала матери такси, чтобы она смогла посетить похороны своего коллеги Анатолия Лобоцкого, где ей в итоге стало плохо.

Пропавший в Антарктике робот вернулся с пугающими данными

Австралийское агентство CSIRO в Антарктиде запустило эксперимент с роботом для изучения ледника Тоттен, но течение унесло его к леднику Денман. Робот, предназначенный для измерения солености и температуры воды, оказался подо льдом и собирал данные 9 месяцев, сообщает Science Advances. Несмотря на невозможность передачи данных, ученые смогли определить маршрут робота с помощью спутниковых снимков и сопоставить их с измерениями глубины. Робот собрал 195 профилей данных, показав, что шельфовый ледник Шеклтона не тает, а ледник Денман подвергается таянию из-за теплой воды, что может повысить уровень моря на 1,5 метра.