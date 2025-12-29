Глава ЦБ одной страны ушел в отставку из-за резкого падения курса нацвалюты

Глава Центробанка (ЦБ) Ирана Мохаммад Фарзин решил покинуть пост на фоне серьезного ослабления национальной валюты. По словам замглавы администрации президента страны Масуда Пезешкиана, отставка, вероятно, будет принята. Мохаммад Мехди Табатабаи, которого цитирует ТАСС, объявил, что новым главой регулятора станет экс-министр экономики и финансов Абдольнасер Хеммати.

По данным корреспондента агентства, днем в понедельник, 29 декабря, из-за сильного падения курса иранского реала в центре Тегерана начали протестовать торговцы. В частности, согласно данным Fars, митингующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к ним.

Курс риала упал к доллару почти на 85 процентов за год и примерно на 219 процентов за три года. Сейчас доллар стоит примерно 1,385 миллиона риалов. В марте курс превысил миллионную отметку, а 1 декабря достиг 1,19 миллиона, хотя еще в 2018 году составлял около 50 тысяч.

В ноябре власти Ирана на фоне этого объявили о предстоящей деноминации риала, стоимость которого составит 10 тысяч нынешних. Как ожидается, это позволит снизить издержки на печать банкнот и упростить финансовые расчеты.