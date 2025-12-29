Что происходит в мире сегодня: военные учения Китая и столкновение с террористами в Турции

Китай начал крупные военные учения, которые являются «серьезным предупреждением», а в Турции погибли трое полицейских при перестрелке с террористами. Главные события мира на 29 декабря — в материале «Рамблера».

В Эстонии опровергли «планы» РФ на нападение

Россия не планирует нападать на страны Прибалтики или НАТО. Как сообщает «Известия», об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин.

Он отметил, что РФ не стремится к конфронтации с альянсом и избегает инцидентов с соседями.

Масштабные учения Китая

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня. Как сообщает CNN, Пекин выступил с «серьезным предупреждением сторонникам независимости Тайваня и вмешательства извне».

Учения проходят в пяти морских районах вокруг Тайваня, в том числе в Тайваньском проливе. В них участвуют подразделения армии, флота, ВВС и ракетных войск. Они начались всего через 11 дней после объявления о поставках американского оружия тайваньским властям на сумму в 11,1 млрд долларов.

25 пострадавших от землетрясения в Перу

По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате землетрясение, которое произошло в Перу в воскресенье, 28 декабря. Как сообщает «Известия», об этом заявило министерство здравоохранения страны.

12 пациентам потребовалась госпитализация, 13 пострадавших уже выписали. Очаг землетрясения залегал на глубине 66 км на расстоянии в 46 км от города Чимботе с населением в 316 тысяч человек.

Столкновения с террористами в Турции

Трое турецких полицейских погибли, еще восемь получили ранения при столкновении с боевиками «Исламского государства»* (ИГ, организация признана в России террористической и запрещена). Как сообщает «Известия», об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Перестрелка произошла во время антитеррористической операции в Явине. Шестеро боевиков ликвидированы. Из дома, где находились террористы, эвакуировали пять женщин и ребенка.

Переговоры между Таиландом и Камбоджей

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу, глава МИД Камбоджи Прак Сокхон и их китайский коллега Ван И провели встречу в китайской провинции Юньнань с целью решить территориальные споры Бангкока и Пномпеня. Об этом сообщает Associated Press.

После встречи в министерстве иностранных дел Таиланда заявили, что рассмотрят вопрос об освобождении 18 камбоджийских военных после 72-часовго периода наблюдения за соблюдением перемирия. Они также обратились к Пномпеню с просьбой содействовать возвращению домой поданных Таиланда, которые застряли на границе.

