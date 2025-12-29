Президенту России Владимиру Путину удалось повлиять на переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского и добиться «дипломатического преимущества». Об этом пишет The Times.

Издание пишет, что Путин смог получить дипломатическое преимущество, поговорив с Трампом по телефону перед встречей американского президента с Зеленским.

«Путин взял трубку еще до прибытия Зеленского в Мар-а-Лаго и, как и прежде, похоже, преуспел в том, чтобы повлиять на взгляды Трампа», — подчеркнуло The Times.

Также издание указывает, что каждый раз, когда Зеленскому удается добиться личной аудиенции у Трампа, Путину удавалось «повлиять на ход переговоров издалека».

28 декабря Зеленский и Трамп встретились во Флориде. Перед встречей американский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину. С обоими лидерами Трамп обсудил урегулирование украинского кризиса. Президент США назвал встречу с Зеленским «потрясающей», а разговор с Путиным он оценил как «хороший и продуктивный». При этом Кремль анонсировалеще один телефонный разговор Трампа и Путина, который должен состояться в ближайшее время.