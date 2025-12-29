Названо условие завершения конфликта на Украине после встречи Трампа и Зеленского

Параллельно с переговорами России нужно добиваться военной победы в зоне специальной военной операции (СВО).

Условие завершения конфликта на Украине после встречи лидера США Дональда Трампа с Владимиром Зеленский назвал депутат Госдумы Александр Бородай, передает ТАСС.

«Надо просто добиваться, на самом деле, очень простой вещи, не сильно обращая внимание на все дипломатические ухищрения сторон, — простой и очевидной военной победы. Потому что простая и очевидная военная победа, она расставит все точки над i», — обозначил Бородай.

По мнению парламентария, Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, и продолжит затягивать мирный процесс, даже если удастся разрешить имеющиеся спорные моменты, будут придуманы новые предлоги. Он уточнил, что это связано, в первую очередь, с финансовыми потоками, поступающими Киеву для продолжения боевых действий.

Ранее состоялась встреча Дональда Трампа и Зеленского. По ее итогам президент США заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде.