Экс-советник Дональда Трампа назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей

Бывший советник Дональда Трампа, Майк Флинн, обрушился с критикой на Урсулу фон дер Ляйен, назвав ее "сумасшедшей" из-за планов сотрудничества с Биллом Гейтсом по вакцинации полумиллиарда детей до 2030 года.

"Она питает неприязнь к вашему потомству. И, стоит отметить, её никто не выбирал", - заявил он в своем аккаунте в социальной сети.

Фон дер Ляйен прокомментировала переговоры Трампа и Зеленского

Весной текущего года вокруг фон дер Ляйен возник серьезный скандал из-за ее личной переписки с руководителем Pfizer относительно вакцин против COVID-19. Главу Еврокомиссии обвинили в заключении непрозрачного соглашения о закупке 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech на сумму, варьирующуюся от 20 до 71 миллиарда евро. Впоследствии выяснилось, что чиновники допустили ошибку с количеством закупаемых доз, и как минимум 215 миллионов доз препарата, оцениваемых в 4 миллиарда евро, были утилизированы.