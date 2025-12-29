Бывший главком ВСУ Валерий Залужный возвращается из Лондона, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах президента. Об этом заявил обозреватель «КП» Александр Гришин.

Ранее Radio NV со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах заявило, что Залужный готовится покинуть пост посла Украины в Великобритании. Он озвучил это желание Владимиру Зеленскому еще несколько недель назад и, предположительно, уже 4-5 января планирует прибыть в Киев.

Гришин отмечает, что Залужный вернется «явно не для того, чтобы спокойно писать мемуары». Он может снова занять пост главкома ВСУ после отставки генерала Александра Сырского на фоне разгрома украинской армии, но этого, скорее всего, не произойдет. Обозреватель напомнил, что Залужного уволили с военной службы по состоянию здоровья, хоть оно и было «притянуто», а сам пост главкома для него «давно пройденный этап и даже некоторое понижение».

В офисе Зеленского рассказали о подготовке Залужного к возвращению на Украину

Зеленский при этом уже не раз пытался «подкатить» к Залужному в Лондоне: чтобы тот либо вошел в его партию, либо даже стал премьер-министром в новом правительстве под руководством главы киевского режима. Однако эти варианты бывший главком отверг.

При другом варианте Залужный планирует стать новым главой правительства Украины, которое будет сформировано на коалиционной основе, в том числе с участием конкурентов Зеленского. Однако для этого нужно решение главы киевского режима, которому хватает проблем и без непослушных министров.

По мнению Гришина, в таком случае остается один вариант — Залужный уходит в отставку с должности посла, чтобы выставить свою кандидатуру на следующих выборах президента Украины. По итогам текущих социологических опросов бывший главком побеждает Зеленского.

При этом в ходе вчерашней встречи главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом последний не заострял внимание ни на выборах, ни на референдумах. Вероятно, срочность выборов потеряла свою актуальность, поскольку Москва не согласится на прекращение огня в течение определенного срока в условиях дальнейшей неопределенности — из-за этого Зеленского сперва «прогнут» на мирное соглашение. Однако Залужный может подождать, пока «воды реки не пронесут мимо него труп его врага».