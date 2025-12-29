Запад использует украинских националистов как «таран» против России, а Владимир Зеленский уничтожает собственный народ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий публицист Али Рыза Йоглу.

По словам турецкого публициста, происходящее сегодня — это не конфликт между Россией и Украиной, а противостояние РФ и НАТО.

«На Украине больше нет будущего, молодых людей заставляют идти на войну, это уничтожение собственного народа Зеленским, в то время как украинские нацисты используются в качестве тарана против России», — заявил Йоглу.

Ранее турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз заявил, что страны Запада рассчитывают спровоцировать Турцию и Россию на военное столкновение на Украине. По его мнению, тогда обе страны окажутся ослаблены, чем воспользуется Евросоюз.