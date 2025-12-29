Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что Тбилиси не сможет найти общий язык с действующей евробюрократией Брюсселя до смены её руководства.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам Шалвы Папуашвили, нынешнее руководство Евросоюза оторвано от интересов народов Европы, а в его действиях отсутствуют логика, объективность и справедливость. Спикер подчеркнул, что Брюссель преследует вредные политические цели и довёл объединение до «цивилизационной пропасти».

Папуашвили отметил, что если бы Грузия следовала указаниям нынешней евробюрократии по введению санкций против России или эскалации отношений, стране пришлось бы «расчищать разрушения».

Он выразил надежду на урегулирование отношений только после того, как тенденции прихода к власти сил с настоящими европейскими ценностями затронут бюрократический аппарат в Брюсселе.

«ЕС создавался как проект мира, а сегодня говорит о войне и готовится к ней», — заявил политик.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о нарастающем недовольстве граждан Евросоюза из-за стремления их лидеров продолжать военный конфликт за счёт средств налогоплательщиков.