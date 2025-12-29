Украине не ставят дедлайны по переговорному процессу.

Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает издание «Суспільне» («Общественное»).

«Украина движется по переговорному треку без навязанных дедлайнов», — сказал он.

По словам Зеленского, Украина планирует провести встречи советников с США и ЕС, организовать саммит лидеров Европы, а после «возможны форматы встреч с РФ».

28 декабря во Флориде состоялись переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча длилась более 2,5 часа, что стало рекордом для личных разговоров двух лидеров. По итогам переговоров стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп и Зеленский признали, что ключевые вопросы, в частности, территориальные уступки и будущее Донбасса, остались нерешенными. По мнению главы Белого дома, через несколько недель станет понятно, смогут ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Глава Белого дома назвал разговор хорошим и продуктивным.