Соединенные Штаты и Украина сходятся в том, что конфликт нужно завершать дипломатическим путем, заставив Россию пойти на мир.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Альтернативы миру нет. Мы считаем с американцами, что здесь у нас позиция одна - войну надо дипломатически закончить. Дожать Россию», — заявил Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал предоставить все обещанные ранее гарантии безопасности Киеву, а также ратифицировать их в конгрессе США. Он оценил достигнутые договоренности как «очень сильные». Кроме того, Киев и Вашингтон обсудили «экономический пакет» по восстановлению Украины. Речь идет о «приходе американского бизнеса» и разработке соглашения о свободной торговле с США, уточнил политик.

Также он указал, что Дональд Трамп сообщил ему детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Трамп сообщил, что обсудил с президентом России мирный план «пункт за пунктом».