© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Встреча Трампа с Зеленским. Выводы»

После нескольких часов переговоров во Флориде ни президент США Дональд Трамп, ни Владимир Зеленский не объявили о каком-либо значительном прорыве в затяжных усилиях по прекращению конфликта, сообщает CNN. Оба участника встречи подчеркнули, что процесс сложен и потребует больше времени. А Трамп, который ранее в тот же день разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, продемонстрировал «относительно благосклонное» отношение к позициям Москвы.

Но, в отличие от некоторых предыдущих встреч, Трамп похвалил Зеленского и сохранил уверенность в скором наступлении мира. Президент США заявил, что американские, украинские и европейские делегации продолжат встречи в ближайшие недели, возможно, в Вашингтоне. Воскресные переговоры, завершившиеся без каких-либо важных объявлений, по-видимому, лишь подчеркнули существующие трудности, отмечает CNN. Основные камни преткновения включают судьбу Запорожской АЭС и территориальные вопросы. Трамп отметил, что Украине стоит отказаться от территориальных претензий сейчас - до того, как Россия начнет более масштабное наступление.

Британия отказалась вернуть останки царской семьи в Россию с почестями

Анализ ДНК герцога Эдинбургского Филиппа, мужа Елизаветы II, позволил подтвердить личности убитых членов царской семьи Романовых. Монархисты хотели, чтобы отправленные для экспертизы останки были доставлены обратно в Россию судном Королевского военно-морского флота, но британские власти им отказали, пишет The Times. Царь Николай II, царица Александра и их пятеро детей - Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей - были казнены в июле 1918 года. На протяжении десятилетий ходили слухи, что некоторым членам семьи удалось выжить. В 1993 году герцог Эдинбургский предоставил экспертам образец своей крови для опознания тел из безымянных могил на Урале. Результаты показали совпадение его ДНК с предполагаемыми образцами ДНК царицы Александры и ее дочерей, что положило конец слухам: Филипп был внучатым племянником царицы.

В феврале 1993 года, незадолго до объявления результатов исследования, монархическая лига во главе с графом Николаем Толстым обратилась к тогдашнему министру иностранных дел Британии Дугласу Херду. В письме подчеркивалось, что останки были доставлены в Британию для исследования в чемодане. Авторы попросили вернуть останки в Россию «в более достойном виде», если подтвердится родство покойных с герцогом Эдинбургским. В письме отмечалось, что Николай II был почетным адмиралом Королевского ВМФ, поэтому военно-морской эскорт был бы уместен. Также отмечалось, что проводить останки мог бы высокопоставленный член британской королевской семьи и посол России. Министерство иностранных дел это ходатайство отклонило, пояснив, что в Британию для анализа была доставлена лишь малая часть останков. Пять лет спустя Романовы были похоронены в фамильной усыпальнице в Санкт-Петербурге, а в 2000 году Русская православная церковь причислила членов семьи к лику святых.

«Может ли Россия согласиться на возврат С-400 Турцией?»

Судьба зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Турция приобрела у России в 2019 году, но так и не использовала, вновь стала предметом дискуссий, пишет Medya Günlüğü. Западные СМИ сообщили, что Турция может вернуть России С-400, чтобы получить доступ к американским истребителям F-35. Утверждалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял этот вопрос во время встречи с главой России Владимиром Путиным в Туркмении 12 декабря.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что вопрос С-400 не обсуждался на встрече двух лидеров. Военные эксперты предположили, что отношения стран могут быть испорчены, если Турция вернет России комплексы. С другой стороны, Россия уже достигла своей цели, продав Турции, стране-члену НАТО, С-400; это создало раскол внутри альянса. Некоторые считают, что Россия может принять комплексы С-400 обратно для усиления своей противовоздушной обороны, подчеркивает Medya Günlüğü.

«Франция могла бы стать лидером Европы»

Роль США в европейской безопасности становится всё менее важной, поэтому страны ЕС обращаются к Франции за лидерством, пишет AgoraVox. Париж обладает ядерным оружием и стремится подготовиться к конфронтации с Россией в течение трех-четырех лет, заявил автор статьи. Со следующего года Франция возобновит добровольную военную службу для молодых людей, в первую очередь в возрасте 18-19 лет. Эта служба может стать обязательной по усмотрению президента Франции - в случае кризиса. Три тысячи молодых людей будут отобраны для прохождения службы летом 2026 года, и количество участников программы будет постепенно расти, достигнув десяти тысяч к 2030 году. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал целью Франции 50 тысяч новобранцев к 2035 году.

В статье подчеркивается, что Франция может стать политическим и военным центром ЕС, предприняв «беспрецедентный шаг» и разместив в Германии истребители Rafale с ядерным оружием. Эта инициатива кардинально изменила бы стратегический баланс континента», проложив путь к развитию меняющегося европейского ядерного сдерживания. Такое решение «кардинально изменило бы стратегический баланс континента». Президент России Владимир Путин не раз называл ложью утверждения, что Россия планирует нападение на страны НАТО. По его словам, в Европе намеренно разжигается истерия и усиливаются опасения по поводу неизбежной конфронтации с Москвой.

«Россия усиливает инфраструктуру для ядерного сдерживания в Белоруссии»

Россия начала строительство инфраструктуры для стратегических ракетных комплексов в нескольких местах на территории Белоруссии, пишет Military Watch Magazine. В этих точках будут размещены баллистические ракеты средней дальности «Орешник», способные нести ядерные боеголовки. Признаки строительства новых объектов появились после заявления главы Белоруссии Александра Лукашенко от 22 декабря. Он подтвердил, что его страна получила до десяти гиперзвуковых баллистических ракетных комплексов.

Владимир Зеленский также заявил, что переброска комплекса «Орешник» на территорию Белоруссии близится к завершению. По его словам, в Киеве «понимают, где будет размещен «Орешник». Еще в декабре 2021 года Лукашенко заявил, что его страна может разместить российское ядерное оружие и что ядерная инфраструктура страны, унаследованная от Советского Союза, была сохранена. Ожидается, что советская стратегическая ядерная инфраструктура Белоруссии сыграет ключевую роль в ускорении интеграции нового арсенала, подчеркивает MWM. Ряд систем «Орешник» с обычным вооружением будет полностью контролироваться Вооруженными силами Белоруссии, тогда как другие системы с ядерными боеголовками останутся под контролем России, отмечается в статье.