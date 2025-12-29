Зеленский анонсировал новый телефонный разговор с Трампом

Владимир Зеленский ждет нового звонка от президента США Дональда Трампа по итогам переговоров американской и украинской делегаций.

"Вчера была встреча с президентом, и он мне сказал, что наши команды сейчас поработают и он потом мне позвонит", - сказал Зеленский журналистам, аудиофрагмент его заявления приводит издание "Новости Live".

Он также ждет встреч с европейцами и Трампом.

"Мы договорились, что наши советники приедут в Киев, сейчас мы всех соберем, в ближайшие дни, не недели, нужно все делать быстро. Потом мы встретимся с европейскими лидерами, мы попробуем где-то в Европе всех объединить, собрать всех, важно, чтобы все были в контексте, все, кто является партнерами, все, кто помогает. И после этого сделаем все, чтобы у нас была конструктивная встреча в США уже на уровне лидеров с президентом США", - рассказал он.

28 декабря Трамп принял Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). После переговоров Зеленский заявил, что команды США и Украины встретятся на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы. Он также сказал, что на январь запланирована встреча Трампа с украинской делегацией и европейскими лидерами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что Евросоюз стал главным препятствием к миру на Украине. Глава российской дипломатии отметил, что Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией.