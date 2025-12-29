Зеленский раскрыл, какие два вопроса остались открытыми в 20-пунктном плане

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какие именно пункты еще не согласованы в 20-пунктном мирном плане страны.

Среди них: работа Запорожской АЭС и вопрос территорий.

«Остаются два вопроса. Это — ЗАЭС, как она будет функционировать. И вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе. И поэтому я сказал, что 20-пунктный план готов на 90%», — заявил Зеленский.

Его слова передает РБК—Украина.

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Ранее Зеленский представил 20 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта, который сейчас рассматривается на переговорах в США. Однако, по его словам, по ряду положений, включая вопрос территорий, компромисса достичь не удалось. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Киеву следует соглашаться с предложениями по мирному урегулированию и напоминал о разработанном в Вашингтоне 28-пунктном плане, передает MK.RU.