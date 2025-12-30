Зеленский выдвинул условие США по гарантиям безопасности

В интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что решений американского лидера недостаточно для обеспечения гарантий безопасности Украины, и потребовал их ратификации конгрессом США.

Он подчеркнул, что, хотя уважает Трампа и его решения влиятельны, Украина нуждается в юридически обязывающих гарантиях, которые должны быть утверждены сенатом или конгрессом.

Зеленский заявил, что уйдет из власти после завершения конфликта

По итогам встречи в Мар-а-Лаго, Зеленский утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%, однако Трамп отмечал, что основную роль в таких гарантиях должна играть Европа, а США окажут помощь.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался выводить ВСУ с территории Донбасса после встречи с Трампом.