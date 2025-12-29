Зеленский утверждает, что США закрепят гарантии безопасности Киеву в Конгрессе

Владимир Зеленский утверждает, что США дали согласие закрепить предполагаемые гарантии безопасности Украине путем одобрения соответствующего документа в Конгрессе.

"Мы договорились сейчас с американцами, что получим гарантии безопасности, которые будут поддержаны Конгрессом США, что очень важно, и парламентом Украины. А наши двусторонние договоры с европейцами из "коалиции желающих" будут потом подтверждаться европейскими парламентами, чтобы эти соглашения имели силу", - сказал он.

Слова Зеленского приводит агентство РБК-Украина.

Одобрение документа в Конгрессе означает, что будущие президенты США не смогут отменить его своим единоличным решением, поскольку потребуется новое голосование в высшем законодательном органе. Однако проведение крупных и важных документов через Конгресс становится, как правило, предметом политической борьбы между республиканцами и демократами. Процесс занимает несколько месяцев, требует политических усилий и может завершиться неудачей администрации.