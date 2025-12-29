Зеленский не исключил возможности переговоров с Россией в январе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен в январе 2026 года провести ряд встреч на различных уровнях с представителями европейских государств и США, после чего украинская сторона будет готова к переговорам с Россией.

При этом он не уточнил, какие именно форматы взаимодействия имеются в виду.

«Мы настроены серьезно, чтобы все встречи состоялись в январе. После этого, я думаю, что если все будет идти шаг за шагом, то после этого будет встреча в том или ином формате с русскими. Мы еще раз это подчеркиваем, мы готовы на соответствующие форматы, про которые мы уже говорили», — заявил Зеленский на записи, фрагмент которой приводит украинские издание «Новости. Live».

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Зеленским во Флориде сообщил, что возможна встреча президента Украины с президентом России Владимиром Путиным. Однако она должна состояться в надлежащее время. Также он провел телефонный разговор с лидером РФ, который охарактеризовал как «хороший и очень продуктивный», передает MK.RU.