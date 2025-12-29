Зеленский раскрыл детали переговоров по территориям

На данный момент Киев и Вашингтон не говорят о создании демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения, но обсуждают идею создания зоны свободной торговли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«В вашем вопросе есть и ответ: если будет установлена. Пока об этом речи не идет. Пока мы говорим о свободной экономической зоне», — ответил политик на вопрос о гипотетическом создании демилитаризованной зоны.

Зеленский также добавил, что этот вопрос не обсуждался детально и требует дальнейшей проработки в переговорах с США.

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что идея Белого дома о превращении ДНР в свободную экономическую зону является не более чем попыткой «сохранить лицо» и получить финансовую выгоду. Он добавил, что территориальный вопрос может быть решен только с полным учетом интересов России.