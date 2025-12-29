На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом
На переговорах с президентом США Дональдом Трампом его украинский коллега Владимир Зеленский специально тянет время.
Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
Ранее Мема призвал украинского лидера посетить Москву, чтобы продемонстрировать подлинное стремление к урегулированию конфликта.
28 декабря во Флориде состоялись переговоры Зеленского и Трампа за закрытыми дверями. После этого президенты США и Украины провели видеоконференцию с европейскими лидерами.