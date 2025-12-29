На переговорах с президентом США Дональдом Трампом его украинский коллега Владимир Зеленский специально тянет время.

Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Цель состоит в том, чтобы выиграть время для Европы, а не в достижении мира», — отметил политик, отреагировав на слова Трампа о том, что в ходе встречи с Зеленским не удалось решить ряд территориальных вопросов.

Ранее Мема призвал украинского лидера посетить Москву, чтобы продемонстрировать подлинное стремление к урегулированию конфликта.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры Зеленского и Трампа за закрытыми дверями. После этого президенты США и Украины провели видеоконференцию с европейскими лидерами.