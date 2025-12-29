Украина допускает готовность к прямым переговорам с Россией, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта.

Об этом заявил Владимир Зеленский, передает украинский Telegram-канал «Новости.live».

«Мы готовы на соответствующие форматы», — сказал политик.

Зеленский также добавил, что Киев «шаг за шагом» обсуждает с западными странами детали возможного плана урегулирования конфликта. По его словам, в скором времени на территории Украины также пройдут дополнительные консультации с США на уровне советников.

Зеленский рассказал о просьбе к Трампу по гарантиям безопасности

Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. Зеленский также выразил уверенность, что Трамп всерьез рассмотрит его просьбу.