«Поставить на колени»: враги России объединяются для нового удара

Запад и релоканты объединяются, чтобы задействовать новый план атаки на Россию. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Артур Атаев.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. В документе рассматриваются меры по реализации государственной национальной политики, научные исследования, законодательные инициативы и вопросы информационной безопасности. Правительству совместно с Советом при президенте по межнациональным отношениям поручили подготовить и утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2036 года.

Атаев отметил, что глава государства распорядился улучшить качество межнациональных отношений так, чтобы к 2036 году по меньшей мере 85% граждан России оценивали их позитивно. По мнению политолога, то, что явного удовлетворения у россиян сейчас нет — «это факт».

Эксперт уверен, что Путин прекрасно понимает, что национальный вопрос становится ключевым фактором, опираясь на который противник попытается расшатать ситуацию изнутри России. Глава государства указывал на это еще в своей статье от 2012 года «Россия: национальный вопрос».

«Сейчас мы видим новую фазу активизации этносепаратистских, так называемых деколонизаторских проектов, появляется новая терминология. И научный западный мир, экспертный западный мир, релоканты, беглые политологи из России объединяются. На этом фоне то, что дано поручение профильным министерствам и Российской академии наук, это ответная реакция», — заявил Атаев.

Он заключил, что таким образом Запад и релоканты объединяются, поскольку «поставить Россию на колени» с помощью оружия у них не получилось.