Зеленский рассказал о просьбе к Трампу по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с лидером США Дональдом Трампом попросил предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет.

Слова о просьбе украинского лидера к Трампу передает в Telegram украинский телеканал «Новости.live».

«Очень хотелось бы, чтобы гарантии были более длительными. И я сказал ему, что мы очень хотели бы рассмотреть возможность [сроков действий гарантий в течение] 30, 40, 50 лет», — заявил украинский лидер.

Зеленский также выразил уверенность, что Трамп всерьез рассмотрит его просьбу.

Ранее во Флориде состоялись переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа за закрытыми дверями. После этого лидеры США и Украины провели видеоконференцию с европейскими лидерами.