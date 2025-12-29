В партии Зеленского заявили о готовности принять непопулярные решения ради мира

Верховная Рада готова принять непопулярные решения ради достижения мира в конфликте с Россией.

Об этом в Telegram заявил народный депутат от партии «Слуга народа» Данил Гетманцев.

«Большинство Верховной Рады, я уверен, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего. Поэтому возможность принять непопулярные, но необходимые решения есть», — заявил нардеп.

При этом он не раскрыл, на какие именно решения парламентарии будут должны пойти ради урегулирования конфликта.

Ранее во Флориде состоялись переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа за закрытыми дверями. После этого лидеры США и Украины провели видеоконференцию с европейскими лидерами.