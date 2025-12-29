В МИД Китая ответили на критику Зеленского

Китай с самого начала украинского кризиса прикладывает усилия для содействия мирным переговорам, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом сообщает РИА Новости.

© VCG/Visual China Group/ТАСС

По его словам, Пекин поддерживает тесное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину, а также последовательно прикладывает усилия для прекращения огня и боевых действий, а также для содействия мирным переговорам.

Так дипломат прокомментировал критические замечания со стороны президента Украины Владимира Зеленского о том, что в настоящее время он не видит готовности китайской стороны присоединиться к мирному процессу.

Линь Цзянь добавил, что усилия Китая очевидны для международного сообщества, а также продолжит играть конструктивную роль в этом отношении.

23 декабря Зеленский анонсировал санкции против граждан Китая, которых Киев подозревает в сотрудничестве с российской военной промышленностью. Заявление украинского лидера не осталось незамеченным в Пекине. В МИД Китая подчеркнули, что выступают против односторонних санкций, которые нарушают международное право, и призвали Украину «немедленно исправить свои ошибки».