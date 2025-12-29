Экс-депутат Рады назвал «бредом» идею референдума для заключения сделки с Россией

Коррупционные скандалы «давят» на Зеленского, он не может саботировать мирный процесс, поэтому придумал вариант с референдумом, заявил НСН Спиридон Килинкаров.

Сделку с Россией можно утвердить в Верховной раде, а идея с референдумом не может быть реализована на практике, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, после этого глава Белого дома переговорил и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После чего он сообщил, что остается нерешенным территориальный вопрос, именно его Зеленский хочет вынести на референдум. При этом Трамп заявил, что готов приехать в Киев и выступить перед парламентом, если это поможет заключить сделку: по его мнению, мирное соглашение можно утвердить либо референдумом, либо решением Рады. Килинкаров отметил, что сделка может быть утверждена только парламентом.

«Конечно, сделку можно утвердить в Верховной раде. Идея с референдумом на самом деле не может быть реализуема. Я вообще не понимаю, зачем нужно проводить референдум в отношении отвода украинских войск с территории Донбасса. С таким успехом все военные операции надо планировать через референдум, это полный бред. Там по закону такие процедуры, что реализовать их на практике невозможно. Сама идея брошена Зеленским, чтобы выиграть время, Трамп это прекрасно понимает. Трампу нужна сделка, для этого все компетенции есть у парламента. 80% - это компетенции исключительно парламента, даже не президента», - пояснил он.

По его словам, коррупционные скандалы «давят» на Зеленского, он не может саботировать мирный процесс.

«Что касается коррупционного скандала в отношении депутатов партии «Слуга народа», мы не дошли даже до середины этого процесса. Основная коррупция была по линии оборонного ведомства, мы до этого еще не дошли. Пока все стараются замять это, если люди узнают, какие там хищения, как отреагируют армия? Конечно, это весомый аргумент, чтобы склонять Зеленского к сделке. Пока это частично выдается в массы, если Зеленский встанет в позу, будет саботировать инициативы, мы много чего услышим. Есть информация, что со стороны Зеленского были нелестные высказывания в адрес украинского народа. Это будет бомба», - заключил собеседник НСН.

