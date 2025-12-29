Американская журналистка Кейли Магки Уайт назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Журналистка считает, что гарантии безопасности не стоят того для Соединенных Штатов, поскольку это еще одна форма поддержки Украины. Она уверена, что американские избиратели «справедливо обеспокоены суммой денег», направленных Киеву. Магки Уайт напомнила, что Киев никогда не был «большим другом» для Вашингтона, а до спецоперации Украина считалась одной из самых коррумпированных стран в мире.

Она добавила, что после начала спецоперации Украина не стала «хорошо управляемой и некоррумпированной страной». США же в действительности лишь усугубили проблему, не проводя аудита трат американских денег, что показывают расследования в отношении окружения Владимира Зеленского.

«Думаю, многие американские избиратели разделяют это беспокойство, и оно должно будет повлиять на решение президента Трампа относительно дальнейшего развития страны», — заключила журналистка.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие месяцы Украина может потерять новые территории, из-за чего ей лучше «заключить сделку сейчас». Он добавил, что основную часть гарантий безопасности Украине должна взять на себя Европа.