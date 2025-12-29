Зарубежные СМИ рассказали о встрече Трампа и Зеленского

В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры, посвященные украинскому кризису, не привели к значительному прорыву, пишут зарубежные СМИ.

После воскресной встречи Зеленский продемонстрировал «большее единство» с Трампом, чем после их предыдущей встречи в Белом доме этой осенью, пишет Politico. По итогам более чем двухчасовых переговоров Трамп и Зеленский выразили оптимизм, дав понять, что стороны находятся «на пороге мирного соглашения».

Трамп предположил, что нескольких недель может быть достаточно, чтобы уладить оставшиеся спорные моменты. Выступая перед прессой, президента США отказался от своих прежних заявлений о крайних сроках для переговоров. Он сказал, что не существует жестких сроков для заключения сделки, но отметил, что переговоры сейчас находятся на «заключительной стадии».

Зеленский отреагировал на слова Трампа о желании России видеть Украину успешной

Трамп заявил о «хорошем прогрессе», но переговоры, похоже, не сдвинули ситуацию с места - признаков прорыва по-прежнему нет, отмечает The Guardian. Зеленский пришел на встречу, заявив, что план согласован на 90 процентов, и ушел с нее, снова сказав о 90-процентной готовности.

Трамп сообщил о «значительном прогрессе», а Зеленский назвал встречу «очень хорошей», но решающего прорыва так и не произошло, подтверждает Le Monde. По версии газеты, путь к миру остается неопределенным, а перспектива достижения соглашения по-прежнему кажется далекой.

По итогам переговоров ни один из их участников не объявил о каком-либо значительном прорыве, подчеркивает CNN. Трамп, который ранее в тот же день разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, продемонстрировал «относительно благосклонное» отношение к позициям Москвы. По версии телеканала, встреча Трампа и Зеленского, завершившаяся без каких-либо важных объявлений, лишь подчеркнула существующие трудности.

Трамп признал, что остаются нерешенными один или два «очень сложных» вопроса, в том числе вопрос территорий, отмечает Al Jazeera. Зеленский заявил, что различные аспекты мирного плана могут быть вынесены на общественное обсуждение в ходе референдумов.