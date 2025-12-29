После перепалки в Белом доме с Дональдом Трампом в феврале Владимир Зеленский стремится заручиться явной поддержкой европейских лидеров на фоне разногласий внутри ЕС о подходах к урегулированию, сообщает газета Politico.

Издание Politico сообщило со ссылкой на источник в ЕС, что Владимир Зеленский по-прежнему не оправился после напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, состоявшейся в феврале в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что Зеленский до сих в некоторой степени травмирован, поэтому он хочет видимой поддержки европейских лидеров.

Politico также подчеркивает, что Соединенные Штаты сейчас играют роль посредника в урегулировании конфликта, а Украина и Евросоюз согласовывают совместную позицию для переговоров с Вашингтоном. В материале добавляется, что часть представителей ЕС выступает за прямой диалог с Россией и за более независимый арбитраж в урегулировании. Газета задается вопросом, должен ли Евросоюз оставаться союзником Украины или стать гарантом и арбитром возможной мирной договоренности.

Зеленский отреагировал на слова Трампа о желании России видеть Украину успешной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Владимир Зеленский стал проявлять больше уважения к американскому руководству после февральской перепалки.

В феврале Зеленский поссорился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, когда попытался перечить и был обвинен в неблагодарности.