Рожественского чуда не произошло, украинский конфликт пока не был урегулирован.

Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Ну что ж, рождественского чуда не произошло — мира нет», — написал он.

По словам нардепа, отдельные моменты продвинулись. Гончаренко убежден, что завершение боевых действий произойдет весной 2026 года.

Ранее профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил, что до конца года ожидать перемирия в конфликте между Россией и Украиной не стоит. Он подчеркнул, что не видит оснований для приближения окончания конфликта до конца 2025 года.