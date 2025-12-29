Зеленский удивился словам Трампа о желании России видеть Украину успешной

Владимир Зеленский с удивлением отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о желании России видеть Украину успешной.

На реакцию Зеленского во время совместной пресс-конференции с Трампом после переговоров во Флориде обратило внимание украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram-канале.

«Россия хочет, чтобы Украина была успешной. Звучит несколько странно, но я объяснял, что президент Путин проявил большую щедрость в своём отношении к преуспеванию Украины», — отметил Трамп.

На лице Зеленского во время речи Трампа сначала возникло удивление, а затем улыбка.

Трамп также отверг предположения, что Россия якобы не настроена серьёзно на урегулирование на Украине.