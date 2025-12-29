Финский консервативный политик Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский должен приехать на переговоры в Москву, если он действительно стремится к миру. Об этом Мема написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 28 декабря провел с Зеленским встречу во Флориде. По итогам переговоров они заявили, что мирный план согласован на «90-95 процентов».

Зеленский заявил, что территориальный вопрос «очень сложен и остается нерешенным». По его словам, на Украине могут провести референдум по мирному плану.

Мема отметил, что Трамп сейчас управляет «стратегическим поражением НАТО на Украине». По мнению финского политика, западные страны сделали неудачную ставку на Украину: они желали стратегического поражения России, но в итоге происходит обратное.

«Это крупнейший политический провал Европы с момента ее основания, самый катастрофический из всех, что мы когда-либо видели», - подчеркнул Мема.

По его мнению, Зеленский с помощью встречи с Трампом попытался затянуть время, чтобы Европа могла перевооружиться. Мема подчеркнул, что для мира необходимы чистые намерения и искреннее желание положить конец конфликту.

«Требования России ясны, но продолжают игнорироваться. <…> Конечно, я хочу быть оптимистом и надеяться на положительный результат. Если бы Зеленский посетил президента [РФ Владимира] Путина в Москве, тогда я бы, возможно, поверил в подлинность мирных усилий», - написал Мема.

Финский политик назвал все встречи за пределами Москвы «всего лишь иллюзией» мирного процесса.