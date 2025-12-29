Что произошло в мире 29 декабря: взрыв на железнодорожном вокзале и катастрофа L-1011

29 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде и катастрофа L-1011. Подробности — в материале «Рамблера».

Взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде

В Волгограде 29 декабря 2013 года произошел теракт на железнодорожном вокзале станции Волгоград I. В результате погибли 18 человек, еще 45 получили ранения. Через день, 30 декабря, взрыв в троллейбусе маршрута № 15А в Дзержинском районе унес жизни 16 человек, а 25 получили травмы.

Издан именной указ о переходе на Юлианский календарь.

19 декабря 1699 года Петр I издал указ №1735, который предписывал переход на Юлианский календарь. В указе говорилось, что с 1 января 1700 года в официальных документах следует указывать годы от Рождества Христова, а не от сотворения мира. Однако запись старого летоисчисления не была полностью запрещена: «Если кто-то пожелает указывать оба летоисчисления — от сотворения мира и от Рождества Христова — в одном документе, это разрешается». Таким образом, празднование Нового года приобрело светский характер и было перенесено с 1 сентября на 1 января.

Катастрофа L-1011

29 декабря 1972 года самолет Lockheed L-1011 TriStar авиакомпании Eastern Air Lines потерпел крушение при заходе на посадку в Майами, рухнув в болото Эверглейдс. Из 176 человек на борту (163 пассажира и 13 членов экипажа) погибло 101, еще 76 получили ранения. Экипаж устранял неисправность лампочки-индикатора шасси, что привело к отключению автопилота и отклонению самолета.

Высажен советский десант в Феодосию

29 декабря 1941 года войска Советского Союза провели высадку в Феодосии в рамках Керченско-Феодосийской операции, в которой участвовали Черноморский флот и Закавказский фронт. В результате этой операции Керченский полуостров был освобожден от немецко-румынских войск. На полуострове были сконцентрированы три армии, и был создан Крымский фронт с целью деблокировать Севастополь и разбить 11-ю армию противника. Однако наступление не увенчалось успехом, и в мае 1942 года Крымский фронт потерпел поражение, что способствовало облегчению немецкого наступления на Кавказ.

Выход на экраны фильма «Анжелика в гневе»

29 декабря 1964 года на экраны вышел фильм «Анжелика в гневе», режиссером которого стал Бернар Бордери. В основу картины лег роман Анн и Сержа Голон под названием «Путь в Версаль». Главную роль в фильме исполнила Мишель Мерсье. За свою работу она получила немецкую премию «Золотой экран», что стало важным признанием её актёрского мастерства. Успех первой части фильма привел к созданию продолжений: «Анжелика и король», «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан».