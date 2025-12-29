Гросси призвал вернуть ООН роль в урегулировании конфликтов

ООН сейчас почти не участвует в урегулировании мировых конфликтов и должна вернуть себе эту роль. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси.

Он отметил, что если сегодня посмотреть на большинство конфликтов, то можно увидеть одну общую вещь — «ООН там нет».

«Я имею в виду все: от Судана до Таиланда, Камбоджи. Можно провести линию по карте через Европу, Украину и Россию, затем по Индийскому субконтиненту — и везде мы увидим одно и то же. Я считаю, что это можно изменить. Это можно изменить», — заявил он, отметив, что в МАГАТЭ это удалось.

Гросси добавил, что организации необходимо встать в более сильную позицию и вспомнить, зачем она была создана. По мнению главы МАГАТЭ, мир вступил в фразу «усиленной фрагментации, напряженности, геополитических противоречий», из-за чего ООН нужен новый лидер, способный быть «строителем мостов».

Напомним, что выборы нового генсека ООН стартовали в ноябре. Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года — он занимает эту должность в 2017 года.