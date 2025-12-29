СМИ узнали о шансах на телефонный разговор Путина и Зеленского

Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По словам собеседника телеканала, организация прямого телефонного контакта между Зеленским и Путиным могла бы стать дипломатическим успехом для Трампа. Источник также отметил, что украинский президент, вероятно, испытывал напряжение перед встречей с главой Белого дома в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По его данным, Зеленский обычно тщательно готовится к таким переговорам, долго изучая материалы, подготовленные внешнеполитическими ведомствами Украины.

Путин и Зеленский в последний раз общались по телефону 26 июля 2020 года. Тогда, как сообщал Кремль, разговор состоялся по инициативе Киева, а стороны подробно обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции президента США Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.