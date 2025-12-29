Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© White House/ZUMA/TACC

США отказались от плана вывода полка морпехов с Окинавы

Соединенные Штаты решили отказаться от плана вывода 4-го полка морской пехоты с Окинавы. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально планировалось передислоцировать часть войск на остров Гуам для усиления позиций рядом с Тайванем, однако США изменили стратегию.

Такое решение позволяет сократить время развертывания сил в случае возникновения нестабильной ситуации в регионе.

Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитках Aloe Vera

Роспотребнадзор обнаружил в нескольких образцах напитка Aloe Vera производства компании "Вельта‑Пенза" летучие органические соединения. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим ведомство призвало потребителей воздержаться от употребления этой продукции до получения окончательных экспертных заключений.

Деятельность предприятия приостановлена, а продажа напитка на торговых площадках была заблокирована для обеспечения безопасности населения.

Конгрессвумен Луна: в США многие не хотят урегулирования конфликта на Украине

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что в Вашингтоне многие политики, в том числе и из числа демократов, выступают против мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, у некоторых из них есть личные инвестиционные интересы в оборонных компаниях, что способствует сопротивлению попыткам заключить перемирие.

Несмотря на это, Луна остается оптимистичной и надеется, что в итоге стороны достигнут соглашения.

Трамп посоветовал Украине пойти на сделку сейчас, чтобы не потерять еще больше

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоит заключить мирное соглашение сейчас, чтобы избежать еще больших потерь территорий. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос контроля над территорией остается самым сложным и потенциально решаемым в ближайшее время.

Трамп посоветовал Украине не откладывать и договориться до того, как ситуация станет еще более тяжелой.

Косачев назвал Европу убыточным собесом и предрек ей презрение

Константин Косачев выразил мнение, что Европа стала "убыточным собесом" в свете переноса ресурсов и ВВП в Азиатско-Тихоокеанский регион, где, по его мнению, развернутся ключевые события будущего века. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что после достижения мирного соглашения по Украине Европа будет сталкиваться с презрением и разочарованием, поскольку её роль и ресурсы утрачивают значение в глобальной политике.

Косачев также отметил, что возвращение Европы к активным экономическим связям с Россией может изменить баланс сил и привести к возврату сильного конкурента для США.