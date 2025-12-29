В конгрессе США призвали Трампа заняться Америкой, а не встречаться с Зеленским

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин раскритиковала президента Дональда Трампа за прошедшую встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и предстоящую встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

© Газета.Ru

Об этом она написала на странице в соцсети Х.

«Сегодня [президент Украины Владимир] Зеленский. Завтра [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху. Может, просто займемся Америкой?», — написала Тейлор-Грин.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен поддерживать свою бывшую соратницу в лице Грин на выборах. Он назвал парламентария «разглагольствующей сумасшедшей».

Глава государства рассказал, что конфликт с законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Согласно исследованию, Грин смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.