Стало известно «самое слабое место» мирного соглашения по Украине

Переговоры вокруг мирного урегулирования конфликта на Украине, состоявшиеся 28 декабря, стали «самым структурированным и содержательным разговором» за последние месяцы, однако гарантии безопасности Киеву остаются самой слабой частью соглашения.

Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на «высокопоставленного западного чиновника», участвовавшего в переговорах.

«Все согласны с тем, что безопасность должна быть безупречной. Разногласия касаются того, кто держит наковальню в руках», — сказал он.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры политиков продлились больше двух часов. После их окончания Трамп назвал «потрясающей» встречу с Зеленским. Глава Белого дома отметил, что им удалось многое обсудить.

Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Каролем Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джорджей Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.