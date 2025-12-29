Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если он виновен в коррупционных скандалах на Украине. С таким призывом выступил независимый итальянский журналист Даниэле Дель Орко в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что некоторые украинские высокопоставленные чиновники и члены правительства покинули свои посты на фоне скандалов. По мнению собеседника агентства, если вина Зеленского будет доказана, ему следует поступить так же.

«Будь Зеленский на их месте — да, он ушел бы уже на следующий день. Если его вина будет доказана, безусловно, ему следует уйти в отставку», — сказал он.

Накануне газета Le Monde сообщила о новом громком коррупционном скандале на Украине. Отмечается, что он разразился после отъезда Зеленского во Флориду на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.