Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта заметен значительный прогресс. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

«У нас была отличная встреча. Как кто-то сказал бы, мы решили 95% [вопросов]. Я не знаю, какой процент, но мы добились большого прогресса в прекращении конфликта», — сказал политик.

При этом он также подчеркнул, что Киеву «лучше заключить сделку сейчас». Территориальный вопрос при этом, по его словам, ещё не решён до конца.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде.