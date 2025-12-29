Европейский союз (ЕС) хочет доказать свою значимость в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пока США и Россия работают над актуальными вопросами.Такое мнение выразил колумнист газеты Junge Welt Рейнхард Лаутербах.

"Когда две стороны - США и Россия - пытаются урегулировать конфликт между собой, у третьей стороны - ЕС - остается только два варианта: либо подчиниться главенствующей тенденции и тем самым косвенно признать свою незначительность, либо, наоборот, попытаться саботировать сделку для двух других", - говорится в публикации.

По мнению колумниста, ЕС уже "ползает на животе" перед Вашингтоном, например, в таможенной политике. Отмечается, что этой стратегии придерживаются Брюссель и другие европейские столицы.