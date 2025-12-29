В случае быстрого падения киевского режима снизится вероятность возобновления масштабного конфликта. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

По его словам, если украинскому лидеру Владимиру Зеленскому или его преемнику удастся сохранить контроль, то существует прогнозирует вероятность нового противостояния с Россией.

Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

«Установится ли в результате долгосрочный мир или временное прекращение огня, зависит от того, насколько быстро падет киевский режим», — говорится в сообщении.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что представители украинских властей планируют сбежать за границу неминуемого падения режима. «Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы», — рассказали в российском ведомстве.