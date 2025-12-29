В ЕС пожаловались на «хищников» из-за санкций США

Европейский союз (ЕС) не выдержал давления со стороны США, показав, что институты объединения были «слишком слабыми». На это пожаловался бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку и экс-глава Министерства финансов Франции Тьерри Бретон, передает Bloomberg.

«Отсутствие решительного ответа показывает, что институты в Брюсселе были очень слабыми, слишком слабыми в то время, когда блок окружен хищниками», — сказал он. По словам экс-комиссара, ему запретили въезд в США лишь из-за того, что он требовал исполнять Акт о цифровых услугах ЕС (DSA), который поддержали все страны-члены Евросоюза.

США отреагировали на попытки ограничить деятельность соцсети Х в ЕС за «дезинформацию» тем, что ввели санкции против «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса». В список попавших под ограничения вошел и Бретон.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил надежду на введение США санкций против главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и других лидеров ЕС.