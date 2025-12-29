Макрон сделал заявление после разговора с Зеленским и Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих». Об этом он сообщил в соцсети X.

Французский лидер уточнил, что она состоится в начале января в Париже. «Мы соберем страны, входящие в Коалицию желающих, в Париже в начале января, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде. После этого они провели видеоконференцию с европейскими лидерами. В разговоре также принимали участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер Норвегии Йонас Стере, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.