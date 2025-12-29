Зеленский не мог стоять на месте после переговоров с Трампом

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом сильно нервничал, переминаясь с ноги на ногу. На это обратил внимание корреспондент РИА Новости.

© Российская Газета

На опубликованных кадрах видно, что Зеленский не может стоять на месте, он нервно дышит, крутит головой, в движении рот и нос. Создается впечатление, что гость Трампа старается справиться с внутренним напряжением.

Его мимика и жесты на протяжении всего общения с журналистами оставались беспокойными, пишет агентство.

Это была четвертая встреча Трампа с Зеленским. Президент США заявил, что все прошло замечательно.

Напомним, первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали.

В октябре после разговора с Зеленским американский лидер отказался участвовать в совместной пресс-конференции. Тогда главе киевского режима пришлось общаться с журналистами за забором Белого дома.