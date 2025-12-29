Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского ничем не отличалась от всех предыдущих. Таким образом переговоры глав двух государств прокомментировал Telegram-канал «Осведомитель».

«Снова договорились договариваться о "самых трудных вопросах", может удачно, а может и нет», — отмечается в публикации. При этом автор канала обрати внимлание на одно из заявлений Зеленского — украинский президент допустил проведение референдума по пунктам мирного плана. «Осведомитель» напомнил, что для референдума Киев запрашивал перемирие. «Что произойдет, если дать Украине передышку — объяснять не надо», — добавил он.

В заключение автор публикации отметил, что недавно Европа выдала Украине многомиллиардный кредит, который «позволит Зеленскому еще год как-то провоевать». «Сейчас его основная задача заключается в том, чтобы отвести гнев Трампа от своей команды и натравить американского президента на нас, продолжая воевать на европейские кредиты», — резюмировал он.

Ранее корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун, комментируя встречу президентов США и Украины, указал, что несмотря на заявления Трампа и Зеленского, «никакого прогресса не видно».