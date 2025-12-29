Зеленский оговорился, назвав Украину "землей многих генералов" на встрече в США

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом оговорился, назвав Украину "землей многих генералов".

Конфуз произошел, когда украинский политик обсуждал территориальный вопрос в рамках плана мирного урегулирования конфликта. Говоря на английском, он перепутал слова generals (англ. "генералы") и generations (англ. "поколения").

"Для нашего общества, конечно, очень сложно выбирать и голосовать (по территориальным вопросам - ред.), потому что это его земля - земля не одного человека, а нашего народа, многих генералов... поколений", - цитирует Зеленского РИА Новости.

Впрочем, он тут же исправил свою ошибку.

Напомним, в воскресенье Трамп принимал украинскую делегацию в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. До встречи с Зеленским глава Белого дома успел провести "хороший и очень продуктивный", по его словам, телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

На пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским Трамп заявил, что стороны "добились значительного прогресса в прекращении" конфликта. Он добавил, что в рамках переговоров еще имеется "один-два сложных нерешенных вопроса". Среди них - вопрос территорий и "суверенитета над Донбассом".