Фон дер Ляйен прокомментировала переговоры Трампа и Зеленского

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявив о «значительном прогрессе» в урегулировании украинского кризиса. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

«У нас был хороший часовой разговор с Трампом, Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы обсудить их сегодняшнюю встречу по мирным переговорам. Был достигнут значительный прогресс, который мы приветствовали», — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и США для закрепления достигнутого прогресса. Она добавила, что первостепенное значение имеет получение Киевом надежных гарантий безопасности.

Ранее Трамп анонсировал дополнительные контакты с Зеленским. Американский лидер сообщил, что в ближайшие несколько недель ожидается много контактов с украинским коллегой.